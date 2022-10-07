Глава Белгородского района прокомментировал ситуацию в Щетиновке

Владимир Перцев объяснил всё активными действиями на территории сопредельного государства и добавил, что военнослужащие РФ делают всё возможное для защиты граждан. Сообщил глава района и о работе системы ПВО.

Сюжет Операция на Украине