Глава Белгородского района прокомментировал ситуацию в Щетиновке

Белгородцы попросили прокомментировать ситуацию в селе Щетиновка. Глава Белгородского района Владимир Перцев ответил, что это связано с действиями за границей.
На территории сопредельного государства ведутся активные действия. Для защиты жизни и здоровья населения Вооружёнными силами РФ принимаются все необходимые меры.
Владимир Перцев
Жители жаловались также на отсутствие света в населённом пункте. Владимир Перцев сообщил, что заявку на восстановление электроснабжения уже подали.
Помимо этого, во время вечернего прямого эфира 6 октября глава Белгородского района Владимир Перцев объяснил, с чем были связаны громкие звуки на территории муниципалитета.
Наверное, слышали в Белгороде и Белгородском районе три громких хлопка. Это работала наша система ПВО. Никаких разрушений, повреждений не обнаружено.
Владимир Перцев
Напомним, что о работе системы ПВО накануне сообщал и губернатор Вячеслав Гладков.