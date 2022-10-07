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Глава Белгородского района прокомментировал ситуацию в Щетиновке

7 октября, 11:13
Владимир Перцев объяснил всё активными действиями на территории сопредельного государства и добавил, что военнослужащие РФ делают всё возможное для защиты граждан. Сообщил глава района и о работе системы ПВО.

Белгородцы попросили прокомментировать ситуацию в селе Щетиновка. Глава Белгородского района Владимир Перцев ответил, что это связано с действиями за границей.

На территории сопредельного государства ведутся активные действия. Для защиты жизни и здоровья населения Вооружёнными силами РФ принимаются все необходимые меры.
Владимир Перцев

Жители жаловались также на отсутствие света в населённом пункте. Владимир Перцев сообщил, что заявку на восстановление электроснабжения уже подали.

Помимо этого, во время вечернего прямого эфира 6 октября глава Белгородского района Владимир Перцев объяснил, с чем были связаны громкие звуки на территории муниципалитета.

Наверное, слышали в Белгороде и Белгородском районе три громких хлопка. Это работала наша система ПВО. Никаких разрушений, повреждений не обнаружено.
Владимир Перцев

Напомним, что о работе системы ПВО накануне сообщал и губернатор Вячеслав Гладков.

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#Инна Рогова#Общество#Операция на Украине#Белгородский район#Щетиновка#Владимир перцев#Граница#Пво
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