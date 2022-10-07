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Гладков узнает, почему белгородских мобилизованных выпускают к семьям на 10 минут

7 октября 09:44
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
С жалобой на непродолжительные встречи с мобилизованными к главе региона Вячеславу Гладкову обратились в ходе прямой линии. Губернатор пообещал уточнить ситуацию в войсковой части.

Во время прямой линии к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступил вопрос от Алёны. Она спросила, почему в Воронеже мобилизованных выпускают к родственникам максимум на 10 минут.

Они же не в тюрьме. В других частях дают увольнительные на три часа.
Алёна

Гладков сообщил, что есть воинские части, где не отпускают никого.

Всё-таки это режимное учреждение, там свой распорядок дня. Даже 10 минут в некоторых частях достаточно много. Не могу очень сильно на это повлиять. Еду в одну из воинских частей, где идёт формирование наших жителей, которые призваны в рамках частичной мобилизации. Ещё раз уточню, акцентирую на это внимание командование части.
Вячеслав Гладков

 

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Воинская часть#Гладков#Семья#Кристина Семенчук
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