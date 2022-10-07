Гладков узнает, почему белгородских мобилизованных выпускают к семьям на 10 минут

Во время прямой линии к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступил вопрос от Алёны. Она спросила, почему в Воронеже мобилизованных выпускают к родственникам максимум на 10 минут.
Они же не в тюрьме. В других частях дают увольнительные на три часа.
Алёна
Гладков сообщил, что есть воинские части, где не отпускают никого.
Всё-таки это режимное учреждение, там свой распорядок дня. Даже 10 минут в некоторых частях достаточно много. Не могу очень сильно на это повлиять. Еду в одну из воинских частей, где идёт формирование наших жителей, которые призваны в рамках частичной мобилизации. Ещё раз уточню, акцентирую на это внимание командование части.
Вячеслав Гладков