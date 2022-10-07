Гладков поздравил Путина с юбилеем

«Уважаемый Владимир Владимирович, от себя лично и от жителей Белгородской области желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, и чтобы всё задуманное вами воплотилось во благо России и её жителей. А мы постараемся не подвести вас!» — написал губернатор.