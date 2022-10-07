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Гладков поздравил Путина с юбилеем

7 октября 11:30
Фото: 1MI
Белгородский губернатор написал поздравление президенту в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков в Сети поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем. Поздравление он опубликовал в Telegram.

По словам главы региона, под руководством Путина Россия возродилась сильной, великой, независимой державой. Он подчеркнул богатство её истории и непобедимые нравственные традиции.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от себя лично и от жителей Белгородской области желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, и чтобы всё задуманное вами воплотилось во благо России и её жителей. А мы постараемся не подвести вас!» — написал губернатор.

 

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#Евгений Грицков#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Поздравление с юбилеем
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