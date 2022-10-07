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Гладков опроверг информацию об обвалившейся крыше в казарме в Богучаре

7 октября 08:11
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Заявление губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил в ходе прямой линии. Он попросил жителей региона не верить врагам.

6 октября глава региона Вячеслав Гладков традиционно отвечал на обращения жителей области в формате «10 вопросов губернатору». Один из них поступил от Елены. Женщина интересовалась сообщениями об обвалившейся крыше в казарме в Богучаре Воронежской области. Она спросила, есть ли погибшие среди мобилизованных и кто ответит за инцидент.

Гладков посоветовал не верить врагам и назвал информацию обманом.

Напомним, как ранее сообщил губернатор, он в очередной раз навестит воинскую часть в соседнем регионе, где находятся мобилизованные из Белгородской области. Глава региона встретится с парнями и командованием.

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#Общество#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Воинская часть#Фейк#Кристина Семенчук
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