7 октября губернатор Вячеслав Гладков навестит мобилизованных жителей Белгородской области в воинской части другого региона.
Встречусь с нашими парнями, встречусь с командованием. Посмотрю, как расквартировались, как питаются, какие есть проблемы.
Вячеслав Гладков
Губернатор пообещал рассказать об итогах встречи на своих страницах в соцсетях.
Отметим, что Гладков не в первый раз навещает белгородцев в воинских частях, которые попали под частичную мобилизацию. Чиновник смотрел, чем кормят военных и как содержат.