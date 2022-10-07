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Гладков навестит мобилизованных жителей Белгородской области

7 октября 05:38
Фото: 1MI
Губернатор выехал в воинскую часть в соседнем регионе. Чиновник оценит их содержание. Об этом он рассказал в соцсети.

7 октября губернатор Вячеслав Гладков навестит мобилизованных жителей Белгородской области в воинской части другого региона.

Встречусь с нашими парнями, встречусь с командованием. Посмотрю, как расквартировались, как питаются, какие есть проблемы.
Вячеслав Гладков

Губернатор пообещал рассказать об итогах встречи на своих страницах в соцсетях.

Отметим, что Гладков не в первый раз навещает белгородцев в воинских частях, которые попали под частичную мобилизацию. Чиновник смотрел, чем кормят военных и как содержат.

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#Анастасия Федосеенко#Общество#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Гладков#Военкомат#Военные
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