Достижения НАО вошли в список «20 главных событий России за 20 лет»

Также в Ненецком автономном округе возобновили разработку крупнейших в Российской Федерации нефтяных месторождений — имени Романа Требса и Анатолия Титова. Их балансовые запасы составляют сто сорок миллионов тонн нефти. В 2013 году скважины расконсервировали, и сейчас там активно осуществляется добыча нефти. В общей сложности в регионе восемьдесят девять месторождений углеводородов. С начала текущего года в НАО была добыта 300-миллионная тонна нефти.