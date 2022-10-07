Достижения НАО вошли в список «20 главных событий России за 20 лет»

Эксперты, социологи и журналисты проводят опросы среди целевых групп населения различных регионов, чтобы выяснить, какие эпизоды в современной истории государства больше всего повлияли на молодое поколение.
Издание tagilcity.ru пишет, что Ненецкий автономный округ — регион, который находится за полярным кругом. Город в нем всего один, но зато много объектов, которые достойны повышенного внимания.
В Ненецком автономном округе была введена в эксплуатацию первая в Арктической зоне нефтяная ледостойкая платформа «Приразломная» и уникальный грузовой терминал «Варандей». «Приразломная» является единственной платформой, ведущей добычу нефти на российском арктическом шельфе, а через терминал эта нефть экспортируется морем. При этом терминал «Варандей» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный, работающий круглогодично.
В Ненецком автономном округе есть стабильный интернет, который является единственным средством связи для сорока четырех тысяч человек, проживающих в регионе. Он появился после прокладки оптоволокна из Коми.
Еще одно важное событие, отмеченное жителями НАО, — строительство нового жилого микрорайона в Нарьян-Маре на улице Авиаторов. В него заселили граждан, которые участвовали в программе по переселению из аварийного и ветхого жилья. В микрорайоне есть собственная инфраструктура: построена школа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а скоро будет обустроена пешеходная зона, места для отдыха, автомобильная парковка.
Также в Ненецком автономном округе возобновили разработку крупнейших в Российской Федерации нефтяных месторождений — имени Романа Требса и Анатолия Титова. Их балансовые запасы составляют сто сорок миллионов тонн нефти. В 2013 году скважины расконсервировали, и сейчас там активно осуществляется добыча нефти. В общей сложности в регионе восемьдесят девять месторождений углеводородов. С начала текущего года в НАО была добыта 300-миллионная тонна нефти.
Кроме этого, в Нарьян-Маре открыли первый в стране Арктический спасательный центр. Еще три комплексных аварийно-спасательных центра и 4 поисково-спасательных подразделения планируют открыть до конца 2025 года.