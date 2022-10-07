Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы граждан по вопросам частичной мобилизации

Как отметил Дмитрий Чернышенко, необходимо направить усилия на ускорение обработки жалоб, а также обсудить вопрос о женщинах-добровольцах, которые хотят защищать страну. Об этом пишет newsnn.ru.
В ходе совещания Чернышенко напомнил об имеющихся сервисах для граждан, которые связаны с частичной мобилизацией. Первый сервис «Стать добровольцем» — для граждан, готовых добровольно принять участие в специальной военной операции. Второй сервис доступен через портал «Госуслуги», он позволяет подать жалобу при наличии возможной ошибки при частичной мобилизации. Отмечается, что все заявления поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется.
«Среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины. Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером, в случае соответствия и их согласия», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что мужчины, не подходящие под критерии призыва по частичной мобилизации и службы в качестве добровольцев, тем не менее желающие внести свой вклад в защиту интересов России, также могут привлекаться к волонтерской деятельности и сбору гумпомощи.
Кроме того, Дмитрий Чернышенко остановился на вопросах, связанных с обработкой поступивших жалоб на возможные ошибки при мобилизации местными призывными комиссиями.
«Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов — вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы», — подчеркнул он.