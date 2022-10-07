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Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы граждан по вопросам частичной мобилизации

7 октября 17:16
Фото: 1MI
Совещание по информированию жителей России о частичной мобилизации провел вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, необходимо направить усилия на ускорение обработки жалоб, а также обсудить вопрос о женщинах-добровольцах, которые хотят защищать страну. Об этом пишет newsnn.ru.

 

В ходе совещания Чернышенко напомнил об имеющихся сервисах для граждан, которые связаны с частичной мобилизацией. Первый сервис «Стать добровольцем» — для граждан, готовых добровольно принять участие в специальной военной операции. Второй сервис доступен через портал «Госуслуги», он позволяет подать жалобу при наличии возможной ошибки при частичной мобилизации. Отмечается, что все заявления поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется. 

 

«Среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины. Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером, в случае соответствия и их согласия», — отметил Дмитрий Чернышенко. 

 

Вице-премьер добавил, что мужчины, не подходящие под критерии призыва по частичной мобилизации и службы в качестве добровольцев, тем не менее желающие внести свой вклад в защиту интересов России, также могут привлекаться к волонтерской деятельности и сбору гумпомощи.

 

Кроме того, Дмитрий Чернышенко остановился на вопросах, связанных с обработкой поступивших жалоб на возможные ошибки при мобилизации местными призывными комиссиями. 

 

«Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов — вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы», — подчеркнул он.

#Общество
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