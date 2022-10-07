Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы граждан по вопросам частичной мобилизации

В ходе совещания Чернышенко напомнил об имеющихся сервисах для граждан, которые связаны с частичной мобилизацией. Первый сервис «Стать добровольцем» — для граждан, готовых добровольно принять участие в специальной военной операции. Второй сервис доступен через портал «Госуслуги», он позволяет подать жалобу при наличии возможной ошибки при частичной мобилизации. Отмечается, что все заявления поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется.