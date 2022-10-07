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Белгородцы пожаловались на молчание властей во время стрельб на полигонах

7 октября 08:41
Фото: 1MI
С жалобой обратился к главе региона Вячеславу Гладкову житель Валуйского горокруга. Губернатор дал поручение исправить ситуацию.

Во время прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратился житель Валуйского горокруга Николай. Он попросил дать указание главе муниципалитета Алексею Дыбову оповещать население, что стреляют на полигоне, а не по городу.

Уже второй день внуки убегают в подвал. Мы боимся.
Николай

Гладков пообещал, что глава Алексей Дыбов будет на своих страницах в социальных сетях говорить о предстоящих стрельбах.

Попросил его, чтобы он это делал как можно чаще, если есть такая необходимость.
Вячеслав Гладков

Напомним, утром 7 октября Дыбов сообщил, что в Валуйском горокруге планируются учения на полигоне. В связи с этим в муниципалитете может быть громко.

 

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Гладков#Учения#Стрельба#Кристина Семенчук
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