Белгородцы пожаловались на молчание властей во время стрельб на полигонах

Во время прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратился житель Валуйского горокруга Николай. Он попросил дать указание главе муниципалитета Алексею Дыбову оповещать население, что стреляют на полигоне, а не по городу.
Уже второй день внуки убегают в подвал. Мы боимся.
Николай
Гладков пообещал, что глава Алексей Дыбов будет на своих страницах в социальных сетях говорить о предстоящих стрельбах.
Попросил его, чтобы он это делал как можно чаще, если есть такая необходимость.
Вячеслав Гладков
Напомним, утром 7 октября Дыбов сообщил, что в Валуйском горокруге планируются учения на полигоне. В связи с этим в муниципалитете может быть громко.