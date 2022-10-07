Белгородца ранило при обстреле, а книгу Павловой и Сергачёва проверят на экстремизм

7 октября обстреляли белгородское село Щетиновка. Известно, что пострадал мирный житель. По словам губернатора, жизни раненого ничего не угрожает.
Неспокойно в Щетиновке было и вчера, 6 октября. Глава Белгородского района Владимир Перцев объяснил, что это были активные действия на территории сопредельного государства и что военнослужащие РФ делали всё необходимое для защиты граждан.
Обстреляли 7 октября и окраину посёлка Дальний в Валуйском горокруге. Информации о пострадавших и разрушениях не было.
Прокуратура Белгородской области направила иск о признании экстремистскими материалов, распространяемых в Сети. Указывается, что подозрительные материалы силовики изъяли у депутатов.
Ответчиками по делу выступают экс-председатель облдумы Ольга Павлова и её бывший заместитель Валерий Сергачёв, а также писательница Любовь Кузьмина-Завьялова и региональное управление Минюста РФ.
Рассмотрением дела займётся Октябрьский районный суд Белгорода.
378 млн рублей — столько выделили на организацию временного социально-бытового обустройства беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, Украины и белгородцев, которым пришлось оставить своё жильё.
Сумму выделили из резервного фонда регионального правительства.