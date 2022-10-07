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Белгородца ранило при обстреле, а книгу Павловой и Сергачёва проверят на экстремизм

7 октября 16:00
Как минимум два населённых пункта обстреляли 7 октября в регионе, экс-спикера облдумы и её заместителя могут привлечь к ответственности за экстремизм, а власти тем временем рассказали, сколько потратили на проживание беженцев и переселённых белгородцев.

Пострадавший в Щетиновке

7 октября обстреляли белгородское село Щетиновка. Известно, что пострадал мирный житель. По словам губернатора, жизни раненого ничего не угрожает.

Неспокойно в Щетиновке было и вчера, 6 октября. Глава Белгородского района Владимир Перцев объяснил, что это были активные действия на территории сопредельного государства и что военнослужащие РФ делали всё необходимое для защиты граждан.

Обстреляли 7 октября и окраину посёлка Дальний в Валуйском горокруге. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

При обстреле Щетиновки в Белгородском районе ранило одного человека
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Проверка на экстремизм

Прокуратура Белгородской области направила иск о признании экстремистскими материалов, распространяемых в Сети. Указывается, что подозрительные материалы силовики изъяли у депутатов.

Ответчиками по делу выступают экс-председатель облдумы Ольга Павлова и её бывший заместитель Валерий Сергачёв, а также писательница Любовь Кузьмина-Завьялова и региональное управление Минюста РФ.

Рассмотрением дела займётся Октябрьский районный суд Белгорода.

Ольгу Павлову и Валерия Сергачёва могут привлечь к ответственности за экстремизм
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Сколько потратили на проживание беженцев?

378 млн рублей — столько выделили на организацию временного социально-бытового обустройства беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, Украины и белгородцев, которым пришлось оставить своё жильё.

Сумму выделили из резервного фонда регионального правительства.

 

378 млн рублей потратили на проживание беженцев и переселённых белгородцев
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