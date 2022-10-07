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Белгородец убил жену из-за ревности к собственному брату

7 октября 08:36
Фото: Bel.ru
Следователи завершили расследование этого уголовного дела. Судьбу ревнивого мужчины будет решать суд, сообщили в региональном СК.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении белгородца, убившего жену из ревности к собственному брату. Судьбу ревнивца будет решать суд.

По версии следствия, в августе 2022 года 55-летний обвиняемый выпивал вместе с супругой у себя дома в Грайвороне. Женщина через некоторое время поднялась в квартиру к брату злоумышленника, чтобы перезагрузить роутер.

Её не было длительное время, поэтому мужчина заподозрил жену в измене. Как только женщина вернулась домой, обвиняемый начал с ней ругаться и неоднократно ударил её ножом в грудь и плечо. Потерпевшая потеряла сознание. Позже она умерла в больнице. 

 

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#Происшествия#Убийство#Ревность#Следственный комитет#Наталья Корявых
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