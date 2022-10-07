Белгородец убил жену из-за ревности к собственному брату

Её не было длительное время, поэтому мужчина заподозрил жену в измене. Как только женщина вернулась домой, обвиняемый начал с ней ругаться и неоднократно ударил её ножом в грудь и плечо. Потерпевшая потеряла сознание. Позже она умерла в больнице.