Белгородец убил жену из-за ревности к собственному брату

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении белгородца, убившего жену из ревности к собственному брату. Судьбу ревнивца будет решать суд.
По версии следствия, в августе 2022 года 55-летний обвиняемый выпивал вместе с супругой у себя дома в Грайвороне. Женщина через некоторое время поднялась в квартиру к брату злоумышленника, чтобы перезагрузить роутер.
Её не было длительное время, поэтому мужчина заподозрил жену в измене. Как только женщина вернулась домой, обвиняемый начал с ней ругаться и неоднократно ударил её ножом в грудь и плечо. Потерпевшая потеряла сознание. Позже она умерла в больнице.