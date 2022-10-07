Белгородец с пятью детьми не получил 100 тысяч рублей из-за ошибки военкомата

6 октября глава региона Вячеслав Гладков традиционно провёл прямую линию, в ходе которой отвечал на вопросы жителей области. Один из них поступил от белгородки Людмилы. Она рассказала, что её муж три месяца служил по контракту и обещанной материальной помощи в размере 100 тысяч рублей до сих пор не получил.
Уже второе заявление написала. Разберитесь, пожалуйста. У нас пятеро детей. Наш корочанский военкомат кормит завтраками.
Людмила
Гладков ответил, что военный комиссар Корочанского района, к сожалению, не выполнил то, что должен был сделать — заявление мужчины не передал в правительство Белгородской области для того, чтобы семья получила деньги.
Благодаря вашему обращению с этой ситуацией разобрались. Такое отношение к людям недопустимо. Мы со своей стороны постараемся максимально быстро эти деньги перечислить.
Вячеслав Гладков
Напомним, в Белгородской области тем, кто призывается в рамках частичной мобилизации, так же, как и контрактникам, выплачивается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.