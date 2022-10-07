Белгородец с пятью детьми не получил 100 тысяч рублей из-за ошибки военкомата

6 октября глава региона Вячеслав Гладков традиционно провёл прямую линию, в ходе которой отвечал на вопросы жителей области. Один из них поступил от белгородки Людмилы. Она рассказала, что её муж три месяца служил по контракту и обещанной материальной помощи в размере 100 тысяч рублей до сих пор не получил.