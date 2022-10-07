Белгородец поверил «сотруднику ЦБ» и лишился взятых в кредит 6,9 млн рублей

Телефонные мошенники снова стали представляться сотрудниками Центробанка. Одна из таких историй случилась в начале октября.
Белгородцу позвонил неизвестный, представился банковским работником и сообщил о подозрительных операциях со счётом мужчины. Для убедительности ему прислали различные документы с банковскими печатями, которые в результате проверки оказались фальшивыми.
Тем не менее белгородец поверил и в течение двух недель перевёл 6,9 млн рублей по указанным реквизитам. Деньги он взял в кредит, рассказали в региональном УМВД.
В областном отделении Банка России подтвердили, что мошенники вновь стали представляться сотрудниками ЦБ. Аферисты присылают жертвам скан-копии поддельных удостоверений, однако вписанные ФИО могут принадлежать вполне реальным сотрудникам, так как их данные размещены в общем доступе
В ЦБ напомнили, что регулятор не работает с физлицами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им, а работники не направляют никому копии своих документов. При поступлении такого звонка завершите разговор и добавьте номер в чёрный список. Если после этого останутся сомнения о безопасности, лучше самому обратиться в банк.
Что касается пострадавшего, то факту происшествия возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Виновным грозит до десяти лет тюрьмы, но их ещё предстоит найти.