Белгородец поверил «сотруднику ЦБ» и лишился взятых в кредит 6,9 млн рублей

В ЦБ напомнили, что регулятор не работает с физлицами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им, а работники не направляют никому копии своих документов. При поступлении такого звонка завершите разговор и добавьте номер в чёрный список. Если после этого останутся сомнения о безопасности, лучше самому обратиться в банк.