Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородец поверил «сотруднику ЦБ» и лишился взятых в кредит 6,9 млн рублей

7 октября, 14:34
Звонивший представился сотрудником Банка России и для убедительности даже прислал документы с банковскими печатями, которые оказались подделкой. Крупную сумму житель Белгорода взял в кредит. Комментарий по делу дали в пресс-службе регионального отделения ЦБ.

Телефонные мошенники снова стали представляться сотрудниками Центробанка. Одна из таких историй случилась в начале октября.

Белгородцу позвонил неизвестный, представился банковским работником и сообщил о подозрительных операциях со счётом мужчины. Для убедительности ему прислали различные документы с банковскими печатями, которые в результате проверки оказались фальшивыми.

Тем не менее белгородец поверил и в течение двух недель перевёл 6,9 млн рублей по указанным реквизитам. Деньги он взял в кредит, рассказали в региональном УМВД.

В областном отделении Банка России подтвердили, что мошенники вновь стали представляться сотрудниками ЦБ. Аферисты присылают жертвам скан-копии поддельных удостоверений, однако вписанные ФИО могут принадлежать вполне реальным сотрудникам, так как их данные размещены в общем доступе

В ЦБ напомнили, что регулятор не работает с физлицами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им, а работники не направляют никому копии своих документов. При поступлении такого звонка завершите разговор и добавьте номер в чёрный список. Если после этого останутся сомнения о безопасности, лучше самому обратиться в банк.

Что касается пострадавшего, то факту происшествия возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Виновным грозит до десяти лет тюрьмы, но их ещё предстоит найти.

Читайте также:
ЦБ рекомендует давать мобилизованным россиянам кредитные каникулыКаждая шестая жалоба белгородцев в ЦБ была на санкции
#Инна Рогова#Происшествия#Белгород#Мошенники#Центробанк#Кредит
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18