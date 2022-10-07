«Белэнергомаш-БЗЭМ» и «Гусар» заключили мировое соглашение по иску на 13 млн рублей

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в конце мая обратилось в суд с требованием взыскать с ООО «Гусевский арматурный завод „Гусар“» 13 млн рублей. В эту сумму входят задолженность по договору поставки в 12,7 млн рублей и пени в 288,1 тыс. рублей.
Судебное разбирательство назначили на 26 июля. После стало известно, что его перенесли на 6 октября в связи с изменением графика отпуска судьи.
В итоге суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу.
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» зарегистрировано в 2013 году в Белгороде. Компания занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов, а также литьём стали, изготовлением строительных металлических конструкций, котлов центрального отопления, металлических цистерн, резервуаров и ёмкостей.
ООО «Гусевский арматурный завод „Гусар“» с 2002 года работает в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Основной вид деятельности компании — производство трубопроводной арматуры.