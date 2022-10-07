«Белэнергомаш-БЗЭМ» и «Гусар» заключили мировое соглашение по иску на 13 млн рублей

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в конце мая обратилось в суд с требованием взыскать с ООО «Гусевский арматурный завод „Гусар“» 13 млн рублей. В эту сумму входят задолженность по договору поставки в 12,7 млн рублей и пени в 288,1 тыс. рублей.