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48 белгородских школьников получат призовые путёвки в «Артек»

7 октября, 11:33
Ребята стали финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщили в региональном правительстве.

48 школьников из региона получат призовые путёвки в «Артек». Они стали финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» и получили возможность отправиться в международный детский центр.

Отправятся в лагерь 36 школьников из Белгорода, шестеро — из Старого Оскола, четверо — из Губкина, по одному из Яковлевского горокруга и Белгородского района. Смена начнётся 22 октября и закончится 7 ноября.

Всего в финальный этап «Большой перемены» пройдут 1,5 тыс. учащихся 9–11-х классов и столько же студентов СПО. Решающий этап для школьников проведут в октябре, для студентов — в ноябре.

Победителями конкурса среди одиннадцатиклассников будут 300 человек. Им вручат по 1 млн рублей. Деньги дети смогут вложить в своё образование. Также они получат дополнительные баллы для поступления в вузы. Для учащихся 9–10-х классов предусмотрена награда в виде 200 тыс. рублей.

Также на конкурсе выберут 30 школ, которые направят наибольшее количество финалистов. Им вручат гранты в 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Педагогам-наставникам вручат по 150 тыс. рублей и дадут возможность пройти образовательную программу от партнёров конкурса.

 

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#Общество#Дети#Путёвки в Артек#Наталья Корявых
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