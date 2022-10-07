48 белгородских школьников получат призовые путёвки в «Артек»

Победителями конкурса среди одиннадцатиклассников будут 300 человек. Им вручат по 1 млн рублей. Деньги дети смогут вложить в своё образование. Также они получат дополнительные баллы для поступления в вузы. Для учащихся 9–10-х классов предусмотрена награда в виде 200 тыс. рублей.