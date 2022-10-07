378 млн рублей потратили на проживание беженцев и переселённых белгородцев

Отметим, что беженцев из ЛДНР и Украины размещали в пунктах временного размещения. Один из них находится в Белгороде. Он представляет собой палаточный лагерь. Надолго там люди не задерживаются. По сути, ПВР работает как перевалочный пункт. После оформления беженцы находятся там несколько дней, а затем их перевозят в другие регионы РФ.