378 млн рублей потратили на проживание беженцев и переселённых белгородцев

Региональное правительство заявило «Бел.Ру», что на осуществление временного социально-бытового обустройства людей из ДНР, ЛНР и Украины, а также жителей Белгородской области, которые вынужденно покинули свои дома из-за спецоперации, направили 378 млн рублей. Деньги выделили из резервного фонда правительства Белгородской области.
Ранее на «Бел.Ру» публиковался материал о том, что на проживание беженцев и переселённых белгородцев потратят ещё 1,8 млн рублей. Также в Корочанском районе на осуществление временного социально-бытового обслуживания беженцев выделяли 5,3 млн рублей.
Отметим, что беженцев из ЛДНР и Украины размещали в пунктах временного размещения. Один из них находится в Белгороде. Он представляет собой палаточный лагерь. Надолго там люди не задерживаются. По сути, ПВР работает как перевалочный пункт. После оформления беженцы находятся там несколько дней, а затем их перевозят в другие регионы РФ.