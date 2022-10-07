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378 млн рублей потратили на проживание беженцев и переселённых белгородцев

7 октября 08:44
Фото: Bel.ru
Деньги направили из резервного фонда правительства Белгородской области.

Региональное правительство заявило «Бел.Ру», что на осуществление временного социально-бытового обустройства людей из ДНР, ЛНР и Украины, а также жителей Белгородской области, которые вынужденно покинули свои дома из-за спецоперации, направили 378 млн рублей. Деньги выделили из резервного фонда правительства Белгородской области.

Ранее на «Бел.Ру» публиковался материал о том, что на проживание беженцев и переселённых белгородцев потратят ещё 1,8 млн рублей. Также в Корочанском районе на осуществление временного социально-бытового обслуживания беженцев выделяли 5,3 млн рублей.

Отметим, что беженцев из ЛДНР и Украины размещали в пунктах временного размещения. Один из них находится в Белгороде. Он представляет собой палаточный лагерь. Надолго там люди не задерживаются. По сути, ПВР работает как перевалочный пункт. После оформления беженцы находятся там несколько дней, а затем их перевозят в другие регионы РФ.

Ещё свыше тысячи беженцев отправили из Белгородской области в другие регионы
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#Анастасия Федосеенко#Общество#Эксклюзив#Беженцы#Белгородская область#Бюджет#Областной бюджет#Резерв
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