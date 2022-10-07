3 млн рублей умерших белгородцев хотят передать в собственность РФ

Прокуратура в Шебекинском горокруге пытается в судебном порядке передать имущество умерших людей в доход государства. Прокурор направил 15 исковых заявлений. В доход РФ может попасть более 3 млн рублей.
Речь идёт об имуществе умерших людей, которые содержались в ГБУ «Большетроицкий центр развития и социализации» в разное время. Уточняется, что у постояльцев центра нет наследников.
Граждане находились на полном государственном обеспечении. Оставшиеся после их смерти средства никем не востребованы, поэтому прокуратура собирается передать их государству и таким образом защитить имущественные права РФ.