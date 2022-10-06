Возле белгородского аэропорта продают бутик-отель за 168 млн рублей

Кроме того, в гостинице расположен ресторан, дизайн которого выполнен во французском стиле. Ресторан рассчитан на 45 человек. Помимо этого, в отеле находится конференц-зал, который вмещает до 70 человек. Также в отеле есть фитнес-зал.