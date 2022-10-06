Возле белгородского аэропорта продают бутик-отель за 168 млн рублей

В Белгороде в районе аэропорта и автовокзала продают бутик-отель Voyage «под ключ». Согласно описанию объявления, земля, на которой расположена гостиница, находится в собственности.
В отеле расположено 44 номера различной категории, в каждой комнате есть мини-бар, сейф, установлен кондиционер.
Кроме того, в гостинице расположен ресторан, дизайн которого выполнен во французском стиле. Ресторан рассчитан на 45 человек. Помимо этого, в отеле находится конференц-зал, который вмещает до 70 человек. Также в отеле есть фитнес-зал.
Общая площадь здания составляет 2755 кв. м. Гостиницу готовы продать за 168 млн рублей.
Недавно в Красногвардейском районе не смогли продать гостинично-банный комплекс за 19 млн рублей. Конфискованный земельный участок пытались продать на торгах.