Воспитанники детских садов получат губернаторские новогодние подарки

Во время традиционной прямой линии губернатора у Гладкова спросили, получат ли в этом году воспитанники детских садов губернаторские новогодние подарки. Губернатор заверил жителей, что подарки будут.
Напомним, что в прошлом году белгородцы жаловались губернатору на отсутствие выплат и подарков детям. Некоторые категории детей не попали в список тех, кому положены новогодние подарки.
Гладков тогда заявил, что список детей власти не уменьшали. Правительство, наоборот, сделало то, чего ранее не было, — закупило подарки для маленьких жителей области.