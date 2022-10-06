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Воспитанники детских садов получат губернаторские новогодние подарки

6 октября 12:14
Фото: 1MI
Об этом Вячеслав Гладков сообщил во время эфира «10 вопросов губернатору» 5 октября.

Во время традиционной прямой линии губернатора у Гладкова спросили, получат ли в этом году воспитанники детских садов губернаторские новогодние подарки. Губернатор заверил жителей, что подарки будут.

Напомним, что в прошлом году белгородцы жаловались губернатору на отсутствие выплат и подарков детям. Некоторые категории детей не попали в список тех, кому положены новогодние подарки.

Гладков тогда заявил, что список детей власти не уменьшали. Правительство, наоборот, сделало то, чего ранее не было, — закупило подарки для маленьких жителей области.

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#Новый год#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Подарки#Детский сад#Дети
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