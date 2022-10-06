Водитель в Белгороде пожаловался на новый пешеходный переход при выезде со двора

Всё дело в том, что его нанесли в непосредственной близости к дороге по бульвару Юности. И при въезде во двор, согласно правилам и новому пешеходному переходу, водитель должен пропустить пешеходов, тем самым создавая помехи для участников дорожного движения, которые следуют по встречной полосе.