Водитель в Белгороде пожаловался на новый пешеходный переход при выезде со двора

Как сообщил читатель «Бел.Ру», пешеходный переход, который появился при выезде со двора в районе дома № 41а по бульвару Юности, может стать причиной ДТП.
Всё дело в том, что его нанесли в непосредственной близости к дороге по бульвару Юности. И при въезде во двор, согласно правилам и новому пешеходному переходу, водитель должен пропустить пешеходов, тем самым создавая помехи для участников дорожного движения, которые следуют по встречной полосе.
Усложняется ситуация ещё и тем, что в вечернее время данный участок плохо освещён и заметить людей в тёмной одежде на пешеходе, который находится практически во дворе, очень сложно.
Люди здесь переходили и раньше без проблем от тротуара до тротуара. Но раньше они следили за поворачивающими авто и уступали, понимая, что машина собирает за собой пробку. Теперь, видя «зебру» и знак пешеходного перехода, многие пешеходы вообще не смотрят по сторонам и никуда не спешат. Тут же стоит «Магнит», фруктово-овощной ларёк и много других магазинчиков, из которых часто идут пожилые и дети. Нередко теперь получается, что ты собрал за собой вереницу машин, пропуская встречные авто, выждал момент, поворачиваешь и просто тормозишь резко из-за пешехода. И пока дама с собачкой или дедуля неспешно идут по этой «зебре» прямо в повороте, ты стоишь на встречной полосе, собирая вереницу уже здесь.
Дмитрий, белгородец
Чтобы узнать, можно ли наносить на данных участках разметку, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в региональное управление МВД. В ведомстве сообщили, что разметку «Пешеходный переход» наносят согласно требованиям ГОСТ. Ширину размечаемого пешеходного перехода определяют по интенсивности пешеходного движения из расчёта 1 м на каждые 500 пеш./час, но не менее 4 м.
Также разметку наносят на пешеходных переходах, ширина которых не превышает шести метров. Линии разметки наносят параллельно оси проезжей части (допускается угол между осями перехода и проезжей части не менее 85о).
Что касается пешеходного перехода при выезде (въезде) со двора в районе дома № 41а по бульвару Юности, его нанесли в соответствии с утверждённой и согласованной схемой организации дорожного движения. Это произошло в июле-августе 2022 года.
В ведомстве добавили, что, согласно анализу аварийности, на данном участке дороги в 2021 году произошло три механических ДТП. За текущий период 2022 года — одно.