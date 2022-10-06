Владимир Зотов: чем владеет самый богатый человек Белгородской области

До 2007 года Владимир Зотов курировал региональную программу развития производства свинины в правительстве Белгородской области. Сейчас он генеральный директор одной из крупнейших в России агропромышленной группы компаний «Агро-Белогорье». Кроме этого, он является депутатом Белгородской областной думы.
Во владении Зотова 62 предприятия. Это ряд свинокомплексов, белгородский аквапарк, зоопарк, динопарк, зерновая компания, клиника «Евромед» и медцентр «Ривьера», «Пикник парк» и комбикормовый завод.
После ухода с поста губернатора Савченко бизнесмену удалось не только укрепить свои позиции, но и прирасти финансово: по итогам 2021 года сумма его чистых активов достигла 29,6 млрд рублей, а сумма чистой прибыли 10,4 млрд рублей. Это позволило ему занять первое место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области.
В 2015 году бизнесмен вошёл в список 200 богатейших людей России, имея состояние в 400 млн долларов. В 2016 году он занимал 159-ю строку в списке. Через год состояние уменьшилось на 100 млн долларов. Но уже в 2019 году Владимир Зотов вернулся на 159-ю строку с состоянием в 650 млн долларов. А в 2021 году бизнесмен и вовсе вылетел из списка Forbes.