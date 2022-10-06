Валерий Лимаренко: Мы решаем проблемы транспортной доступности островного региона

Современные грузопассажирские суда «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской» построены специально для сообщения между Курильскими островами и Сахалином, они могут перевозить грузы, машины и людей. Кроме того, как сообщает портал Sakh.online, на морском маршруте, соединяющем остров Сахалин с материком, будут работать два новых автомобильно-железнодорожных парома, что позволит выполнять рейсы по Татарскому проливу в Хабаровский край чаще. Головное судно этой серии «Александр Деев» уже построено и спущено на воду.