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Валерий Лимаренко: Мы решаем проблемы транспортной доступности островного региона

6 октября 07:21
Обеспечения транспортной доступности Сахалинской области решается, в том числе, за счёт развития морского сообщения. Так, в 2021 году на линию Корсаков-Курилы вышли два новых судна «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов».

Они связали острова Кунашир, Итуруп, Шикотан, в значительной мере сняв проблему нехватки транспорта. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчёркивает, что налаживание транспортной доступности в островном регионе доступности — один из приоритетов работы островных властей.

Современные грузопассажирские суда «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской» построены специально для сообщения между Курильскими островами и Сахалином, они могут перевозить грузы, машины и людей. Кроме того, как сообщает портал Sakh.online, на морском маршруте, соединяющем остров Сахалин с материком, будут работать два новых автомобильно-железнодорожных парома, что позволит выполнять рейсы по Татарскому проливу в Хабаровский край чаще. Головное судно этой серии «Александр Деев» уже построено и спущено на воду.

«Во время Восточного экономического форума, прошедшего в начале сентября 2022 года во Владивостоке, был поднят Российский флаг на грузопассажирском пароме „Александр Деев“. Вскоре новое судно выйдет на линию Ванино — Холмск. Это сделает работу жизненно важной для острова паромной переправы более стабильной. В дальнейшем к „Александру Дееву“ присоединится аналогичное судно — паром „Василий Ощепков“», — отметил Валерий Лимаренко.

 

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