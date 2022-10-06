Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Старом Осколе на дороге погиб пешеход

6 октября 11:28
Фото: 1MI
25-летний молодой человек переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса автомобиля, сообщили в региональном УГИБДД.

6 октября ранним утром в Старом Осколе погиб пешеход. Его сбили из-за того, что он переходил дорогу в неположенном месте.

Смертельное ДТП произошло на трассе Короча — Губкин — граница Курской области. 61-летний водитель ехал по дороге из Старого Оскола в сторону Губкина и наехал на 25-летнего парня. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

19 сентября в Ивнянском районе также погиб пешеход. Водитель не заметил 59-летнего мужчину, который шёл по неосвещённой дороге вне населённого пункта. 

 

Читайте также:
Незамеченный водителем пешеход погиб под колёсами автомобиляВ Губкине приставы заставили водителя выплатить 800 тысяч рублей сбитому пешеходуЧетыре водителя, пешеход и три пассажира пострадали в ДТП на белгородских дорогах
#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Погиб пешеход#ДТП#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18