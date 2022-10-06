В Старом Осколе на дороге погиб пешеход

6 октября ранним утром в Старом Осколе погиб пешеход. Его сбили из-за того, что он переходил дорогу в неположенном месте.
Смертельное ДТП произошло на трассе Короча — Губкин — граница Курской области. 61-летний водитель ехал по дороге из Старого Оскола в сторону Губкина и наехал на 25-летнего парня. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
19 сентября в Ивнянском районе также погиб пешеход. Водитель не заметил 59-летнего мужчину, который шёл по неосвещённой дороге вне населённого пункта.