В проект «20 главных событий России за 20 лет» внесли изменения в Москве

Также за последние двадцать лет в Москве произошел настоящий спортивный бум. В городе провели реконструкцию огромного количества спортивных объектов и построили новые. В том числе к чемпионату мира по футболу в 2018 году выполнили ремонт в «Лужниках» и построили стадион «Спартак». Также в Москве есть крупные стадионы и ледовые дворцы мирового уровня: «Открытие Банк Арена», «ЦСКА Арена», также известная под названием «Парк легенд». С 2011 года в российской столице ввели в эксплуатацию сто пятьдесят три крупных спортивных объекта. В общей сложности в городе работает четырнадцать тысяч арен, ФОКов, фитнес-центров и т. п. А по числу футбольных стадионов Москва занимает первое место в мире.