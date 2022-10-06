В проект «20 главных событий России за 20 лет» внесли изменения в Москве

Как пишет издание tagilcity.ru, в рамках реализации проекта журналисты, социологи и эксперты проводят опрос жителей разных регионов в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет. Респондентам предлагают назвать 15 ключевых событий, оказавших влияние на молодое поколение во всей стране, и 5 — на их регион.
Москва — город-миллионник с самой высокой численностью населения в Российской Федерации. Двадцать лет назад здесь появилось первое здание БЦ «Москва-Сити». Это огромный бизнес-центр, площадь которого составляет порядка ста гектаров. Это место деловой активности десятков тысяч человек.
Десять лет назад город увеличился в 2,4 раза благодаря реализации проекта «Новая Москва». К российской столице присоединили сто сорок восемь тысяч гектаров земли на юго-западе от МКАД. На данный момент Москва является самым большим мегаполисом Европы и занимает шестое место в рейтинге самых крупных городов.
В 2017 году в Москве открыли парк «Зарядье», который стал центром трендов в сфере отдыха и досуга. Год спустя его удостоили приза международной премии MIPIM Awards в Каннах.
Среди значимых эпизодов в истории региона москвичи отметили развитие метрополитена — за двадцать лет московское метро существенно расширилось: сейчас работает двести сорок одна станция (раньше их было сто восемьдесят две), в том числе в городах Подмосковья. Старые вагоны заменили ультрасовременными, где пассажиры могут воспользоваться бесплатным интернетом и портами для зарядки мобильных устройств. Появление Московского центрального кольца, объединенного в единую сеть с метро, сделало передвижение по столице более быстрым. Кроме этого, была введена карта «Тройка» для оплаты наземного и подземного общественного транспорта, что позволило москвичам значительно экономить время и деньги.
Также за последние двадцать лет в Москве произошел настоящий спортивный бум. В городе провели реконструкцию огромного количества спортивных объектов и построили новые. В том числе к чемпионату мира по футболу в 2018 году выполнили ремонт в «Лужниках» и построили стадион «Спартак». Также в Москве есть крупные стадионы и ледовые дворцы мирового уровня: «Открытие Банк Арена», «ЦСКА Арена», также известная под названием «Парк легенд». С 2011 года в российской столице ввели в эксплуатацию сто пятьдесят три крупных спортивных объекта. В общей сложности в городе работает четырнадцать тысяч арен, ФОКов, фитнес-центров и т. п. А по числу футбольных стадионов Москва занимает первое место в мире.