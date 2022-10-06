В «Приосколье» назначили исполняющего обязанности директора

Иван Колабухов с 5 октября исполняет обязанности генерального директора АО «Приосколье». До него гендиректором с ноября 2009 года был Александр Кладов. Ранее Иван Колабухов работал директором по птицеводству «Приосколья».
АО «Приосколье» зарегистрировано в 2003 году в Новооскольском горокруге Белгородской области. За время работы у компании появилось восемь дочерних компаний и четыре филиала. По итогам 2021 года выручка от продажи составила 46 млрд рублей, а чистая прибыль — 3,9 млрд рублей.
Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Среди дополнительных видов деятельности указаны производство и консервирование мяса птицы, а также производство солёного, варёного, запечённого, копчёного, вяленого мяса, колбасных изделий и мясных (мясосодержащих) консервов.
Отметим, что с 2004 по 2017 гг. гендиректором компании был Геннадий Бобрицкий. В рейтинге богатейших людей Белгородской области он занимает 16-е место.
Ранее «Приосколье» оказалось в центре внимания из-за судебного спора с Микояновским мясокомбинатом по поводу товарного знака.