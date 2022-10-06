В «Приосколье» назначили исполняющего обязанности директора

АО «Приосколье» зарегистрировано в 2003 году в Новооскольском горокруге Белгородской области. За время работы у компании появилось восемь дочерних компаний и четыре филиала. По итогам 2021 года выручка от продажи составила 46 млрд рублей, а чистая прибыль — 3,9 млрд рублей.