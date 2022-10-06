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В Перми застройщик задолжал дольщикам более 1,3 млн рублей

6 октября 07:38
Фото: 1MI
ООО «Пермский квартал», входящее в группу компаний «ПМД», задолжало жителям Перми свыше 1 млн 326 тыс. рублей.

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов отметили, что в отношении ООО «Пермский квартал» в настоящее время ведется 23 исполнительных производства. Об этом пишет properm.ru.

 

По словам приставов, компания от платежей не отказывается, взыскания производятся, но в небольшом объеме и на общую картину не влияют. «Платежи поступают периодически, но сумма не меняется, ибо одно из производств — с процентами и неустойкой», — добавили в службе.

 

По информации Единой информационной системы жилищного строительства, за период с 2017 по 2020 год «Пермский квартал» построил всего семь домов. Это жилые комплексы: «Выше мира» по улице Власова, 4а; «Дуэт» по улице Энгельса, 27; «Рубин», по улице Тургенева, 33д; «Клевер» по улице Подлесной, 2, а также «Пионер» по улице Солдатова, 29. Кроме того, в список вошли две очереди ЖД «Циолковский» на улице Циолковского, 19. По всем этим жилым комплексам у застройщика могут быть обязательства перед дольщиками по устранению дефектов строительства в течение пяти лет.

 

На официальном сайте компании ПМД говорится, что она функционирует с 2007 года. Основная специализация: строительство жилой и коммерческой недвижимости. В данный момент портфель проектов ПМД насчитывает 575 000 кв. м. В стадии активного строительства находится 135 000 кв. м.

 

По итогам прошлого года во Всероссийском едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ.РФ) ПМД присвоен максимальный рейтинг надежности — 5 звезд.

 

К примеру, на 1 июня текущего года группа «ПМД» занимала лидирующую позицию в Перми по объему текущего строительства в классах комфорт и бизнес.

#Общество
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