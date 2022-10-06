В Перми застройщик задолжал дольщикам более 1,3 млн рублей

По информации Единой информационной системы жилищного строительства, за период с 2017 по 2020 год «Пермский квартал» построил всего семь домов. Это жилые комплексы: «Выше мира» по улице Власова, 4а; «Дуэт» по улице Энгельса, 27; «Рубин», по улице Тургенева, 33д; «Клевер» по улице Подлесной, 2, а также «Пионер» по улице Солдатова, 29. Кроме того, в список вошли две очереди ЖД «Циолковский» на улице Циолковского, 19. По всем этим жилым комплексам у застройщика могут быть обязательства перед дольщиками по устранению дефектов строительства в течение пяти лет.