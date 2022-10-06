«В окопах неверующих нет»: в Белгородской области мобилизованных провожает священник

Вячеслава Гладкова в очередной раз попросили приглашать священников на отправку мобилизованных белгородцев. Губернатор рассказал, что священники уже участвуют в проводах.
Приезжали и будут приезжать. Я был на отправке наших парней, которые уехали в Воронеж. Батюшка там был. Разговаривал много раз с владыкой Иоанном. У нас много храмов, поэтому проблем с тем, чтобы приехал батюшка, встретился с мобилизованными, контрактниками и военнослужащими из других регионов, нет.
Вячеслав Гладков
Губернатор пообещал ещё раз поговорить с Иоанном и командирами частей, чтобы уделили этому вопросу большее внимание.
Есть такая фраза с времён войны: «В окопах неверующих нет».
Вячеслав Гладков
Напомним, что этот вопрос белгородцы задавали губернатору ещё в конце сентября. Местные жители считают, что священники должны окропить святой водой мобилизованных и раздать им крестики с иконками.