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В обстрелянном белгородском Головчино придётся восстанавливать больше 80 домов

6 октября 15:01
Фото: кадр из видео "Мира Белогорья"
Два из них придётся снести, сообщили в оперштабе Белгородской области. Работы планируют завершить за 14 дней.

Основную часть ремонтных работ в обстрелянном Головчино планируют сделать за две недели. В результате атаки на село 3 октября повреждено более 80 домов. Два их них не подлежат восстановлению.

В день происшествия в село приехали чиновники вместе со специалистами, которые делали замеры. С тем, что можно восстановить, уже работают две бригады строителей. Они кладут шифер, восстанавливают стропила, оконные проёмы.

Как рассказал глава администрации сельского поселения Виктор Бруев, в первую очередь нужно восстановить окна и крыши из-за приближающихся холодов. Затем рабочие займутся остальными повреждениями. В некоторых домовладениях повреждены окна и заборы. Всего дома пострадали на восьми улицах.

Напомним, село в Грайворонском горокруге попало под массированный обстрел 3 октября. В результате происшествия погибла местная жительница. Снаряды тогда попали прямо в центр населённого пункта.

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#Происшествия#Операция на Украине#Головчино#Грайворонский горокруг#Обстрел#Повреждённые дома#Восстановление#Наталья Корявых
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