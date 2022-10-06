В обстрелянном белгородском Головчино придётся восстанавливать больше 80 домов

Основную часть ремонтных работ в обстрелянном Головчино планируют сделать за две недели. В результате атаки на село 3 октября повреждено более 80 домов. Два их них не подлежат восстановлению.
В день происшествия в село приехали чиновники вместе со специалистами, которые делали замеры. С тем, что можно восстановить, уже работают две бригады строителей. Они кладут шифер, восстанавливают стропила, оконные проёмы.
Как рассказал глава администрации сельского поселения Виктор Бруев, в первую очередь нужно восстановить окна и крыши из-за приближающихся холодов. Затем рабочие займутся остальными повреждениями. В некоторых домовладениях повреждены окна и заборы. Всего дома пострадали на восьми улицах.
Напомним, село в Грайворонском горокруге попало под массированный обстрел 3 октября. В результате происшествия погибла местная жительница. Снаряды тогда попали прямо в центр населённого пункта.