В Госдуме предложили создать целевую программу развития электротранспорта

Дело дошло даже до СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК дать оценку действиям должностных лиц, которые занимались ликвидацией троллейбусов в Белгороде. Как бы там ни было, троллейбусы в областной центр не вернулись, а про электробусы никто больше и не упоминает.