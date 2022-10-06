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В Госдуме предложили создать целевую программу развития электротранспорта

6 октября 14:50
Фото: Bel.ru
Белгородцы обратились к властям по проблеме электротранспорта. Аналогичные обращения поступили из Волгоградской, Орловской, Астраханской областей. В связи с этим в Госдуме предложили создать целевую программу развития электротранспорта на восемь лет.

Планируется, что целевая программа могла бы лечь в основу транспортной стратегии до 2035 года. Эксперты предполагают, что на программу понадобится порядка 500 млрд рублей.

Причём деньги собираются выделять из федерального бюджета безвозмездно. Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что развитие электротранспорта не должно быть на плечах только муниципалитетов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на износ городского электротранспорта. По его словам, количество трамваев и троллейбусов за последние 30 лет сократилось почти в два раза. При этом средний возраст электротранспорта — 14–20 лет.

Вопрос электротранспорта в Белгороде стоит действительно остро. Горожане боролись за то, чтобы сохранить троллейбусную сеть в городе. Сделать этого не вышло — в последний рейс троллейбусы отправились 30 июня.

Дело дошло даже до СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК дать оценку действиям должностных лиц, которые занимались ликвидацией троллейбусов в Белгороде. Как бы там ни было, троллейбусы в областной центр не вернулись, а про электробусы никто больше и не упоминает.

 

 

 

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#Общество#Госдума#Троллейбусы#Электротранспорт#Программа развития#Наталья Корявых
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