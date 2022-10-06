8 октября в Белгороде проведут день диспансеризации для мужчин до 50 лет в связи с ростом числа соответствующих обращений. Проверить здоровье белгородцы смогут в отделении № 6 городской поликлиники.
Мужчины пройдут комплексное обследование, в том числе и у узких специалистов. После прохождения медосмотра белгородцам предоставят медицинские заключения. Также им дадут рекомендации по лечению при необходимости.
Планируется, что медики примут 475 человек. Записаться на обследование необходимо заранее по телефону 122. Для записи нужно быть зарегистрированным в Белгороде.