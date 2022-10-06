В Белгороде продают Mercedes без ключей с украинскими номерами

В Белгородской области на торги выставили автомобиль Mercedes-Benz CLK 200 2002 года. Начальная цена автомобиля составляет 108 тыс. рублей. Торги пройдут 7 ноября 2022 года. Желающие купить авто могут подать заявку до 29 октября.
В автомобиле отсутствует ключ зажигания. На кузове машины наблюдаются загрязнения, царапины, потёртости, следы коррозии и ржавчины. Шины авто спущены, салон грязный, аккумулятора нет.
Из-за того, что транспорт имеет дефекты и долгое время стоял, использовать его можно будет только после проведения диагностики и ремонта.
Автомобиль хранится в ООО «Дубравушка» в Белгороде.
Напомним, что ранее в Белгороде за долги на продажу выставили Lexus за 1,8 млн рублей. Дорогую иномарку отобрали у местного жителя за долги по алиментам перед своими детьми.