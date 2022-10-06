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В Белгороде продают Mercedes без ключей с украинскими номерами

6 октября 04:05
Лот о продаже машины появился на платформе ГИС «Торги».

В Белгородской области на торги выставили автомобиль Mercedes-Benz CLK 200 2002 года. Начальная цена  автомобиля составляет 108 тыс. рублей. Торги пройдут 7 ноября 2022 года. Желающие купить авто могут подать заявку до 29 октября.

В автомобиле отсутствует ключ зажигания. На кузове машины наблюдаются загрязнения, царапины, потёртости, следы коррозии и ржавчины. Шины авто спущены, салон грязный, аккумулятора нет.

Из-за того, что транспорт имеет дефекты и долгое время стоял, использовать его можно будет только после проведения диагностики и ремонта.

Автомобиль хранится в ООО «Дубравушка» в Белгороде.

Фото: torgi.gov.ru

Напомним, что ранее в Белгороде за долги на продажу выставили Lexus за 1,8 млн рублей. Дорогую иномарку отобрали у местного жителя за долги по алиментам перед своими детьми.

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#Общество#Эксклюзив#Торги#Машина#Продажа#Долги#Алина Харина#Всегда актуально
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