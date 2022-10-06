В Белгороде на островках безопасности и возле приподнятых переходов собираются лужи

На Ватутина в Белгороде есть островок безопасности, на котором во время дождей собирается лужа. В итоге пешеходам приходится идти по воде, их окатывают проезжающие автомобили.
Похожая ситуация — на улице 5 Августа. Там сделали приподнятый переход, но возле него тоже собирается лужа.
На улице Королёва оградили автомобильную стоянку, чтобы пешеходы не вытаптывали газон. Однако в итоге вышло, что пешеходам перекрыли дорогу, отметил Константин Кошкин. Им приходится обходить участок или перелазить через забор.
Среди недочётов советник отметил и то, как сделали асфальтовое покрытие на тротуаре, но забыли установить бортовые камни, из-за чего теперь во время дождей грязь попадает под ноги пешеходам.
Почему так? Исполнители до конца не понимают, что они делают и зачем это делать именно так. В итоге страдают пешеходы, а так как теперь это надо переделывать — страдает бюджет.
Константин Кошкин
Активист попросил обратить внимание на проблему мэрию Белгорода.
Напомним, что ранее Кошкин предложил изменить схему движения на перекрёстке на улице Щорса и назвал недочёты новой маршрутной сети.