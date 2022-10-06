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В Белгороде на островках безопасности и возле приподнятых переходов собираются лужи

6 октября 12:17
Фото: страница Константина Кошкина во «ВКонтакте»
Происходит это на Ватутина и 5 Августа. На проблему обратил внимание советник при региональном минтрансе Константин Кошкин.

На Ватутина в Белгороде есть островок безопасности, на котором во время дождей собирается лужа. В итоге пешеходам приходится идти по воде, их окатывают проезжающие автомобили.

Похожая ситуация — на улице 5 Августа. Там сделали приподнятый переход, но возле него тоже собирается лужа.

На улице Королёва оградили автомобильную стоянку, чтобы пешеходы не вытаптывали газон. Однако в итоге вышло, что пешеходам перекрыли дорогу, отметил Константин Кошкин. Им приходится обходить участок или перелазить через забор.

Среди недочётов советник отметил и то, как сделали асфальтовое покрытие на тротуаре, но забыли установить бортовые камни, из-за чего теперь во время дождей грязь попадает под ноги пешеходам.

Фото: страница Константина Кошкина во «ВКонтакте»
Почему так? Исполнители до конца не понимают, что они делают и зачем это делать именно так. В итоге страдают пешеходы, а так как теперь это надо переделывать — страдает бюджет.
Константин Кошкин

Активист попросил обратить внимание на проблему мэрию Белгорода.

Напомним, что ранее Кошкин предложил изменить схему движения на перекрёстке на улице Щорса и назвал недочёты новой маршрутной сети.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Константин Кошкин#Лужи#Островок безопасности#Переход#Пешеходы#Тротуар
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