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В Белгороде и области снова сработала система ПВО

6 октября 05:20
Фото: Bel.ru
Около шести утра жители Белгорода и пригорода услышали несколько громких хлопков. Такие же звуки раздавались в Грайворонском горокруге, сообщил губернатор в соцсети.

6 октября примерно в 06:00 (по мск) жители Белгорода проснулись не от будильника, а от сильных разрывов. Как оказалось, над городом сработала система ПВО. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что такая же ситуация была и в Грайворонском городском округе.

По предварительной информации оперштаба, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Текущая ситуация достаточно непростая, но ещё раз повторюсь: пока информации о разрушениях и пострадавших нет. Дальше, по мере развития ситуации, как и всегда, буду вам рассказывать и докладывать о текущей ситуации в Белгородской области.
Вячеслав Гладков

Напомним, 4 октября в Валуйском горокруге сбили четыре ракеты. Тогда обошлось без жертв и разрушений.

#Происшествия#Губернатор#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Гладков#Хлопки#Анастасия Федосеенко
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