В Белгороде и области снова сработала система ПВО

6 октября примерно в 06:00 (по мск) жители Белгорода проснулись не от будильника, а от сильных разрывов. Как оказалось, над городом сработала система ПВО. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что такая же ситуация была и в Грайворонском городском округе.
По предварительной информации оперштаба, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Текущая ситуация достаточно непростая, но ещё раз повторюсь: пока информации о разрушениях и пострадавших нет. Дальше, по мере развития ситуации, как и всегда, буду вам рассказывать и докладывать о текущей ситуации в Белгородской области.
Вячеслав Гладков
Напомним, 4 октября в Валуйском горокруге сбили четыре ракеты. Тогда обошлось без жертв и разрушений.