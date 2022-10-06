В Белгороде и области снова сработала система ПВО

6 октября примерно в 06:00 (по мск) жители Белгорода проснулись не от будильника, а от сильных разрывов. Как оказалось, над городом сработала система ПВО. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что такая же ситуация была и в Грайворонском городском округе.