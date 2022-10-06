В “Барселоне” по-прежнему считают проект Суперлиги привлекательным

Posted 6 октября 2022, 18:10
Published 6 октября 2022, 18:10
Modified 6 октября 2022, 18:11
Updated 6 октября 2022, 18:11
Функционер заявил, что в данный момент каталонская команда ведет переговоры о создании Суперлиги. По его мнению, этот турнир принесет огромные деньги его участникам, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на испанскую прессу.
Напомним, "сине-гранатовые" являлись одним из 14 европейских грандов, которые инициировали проект Суперлиги в 2021 году. Однако в конечном итоге идея создания новых соревнований не увенчалась успехом.