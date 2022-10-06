Успехи Мурманской области вошли в "20 главных событий России за 20 лет" по версии ИРИ

В рамках социологического исследования респондентам из всех субъектов РФ задается ряд ключевых вопросов. Принять участие в опросе могут россияне в возрасте от 18 до 35 лет, пишет vostokmedia.com.
Каждый участник исследования должен перечислить 15 значимых для страны в целом событий, а также вспомнить пять событий, важных для региона его проживания.
Сегодня речь пойдет о Мурманской области.
За минувшие два десятка лет в регионе произошли весомые изменения к лучшему.
В городе Коле был построен спортивный комплекс с бассейном «Гольфстрим». Строительство велось с учетом специфики климата Крайнего Севера. Здание оборудовали специальными панелями с изоляционными свойствами, также был установлен автономный обогревательный блок с функцией подогрева воды, чтобы бассейном можно было свободно пользоваться в любое время года.
В прошлом году в регионе заработал первый крытый каток с искусственным льдом «Метеор». Пространство для катания позволяет одновременно вместить до ста человек, а на трибунах находятся 200 мест для зрителей. Сейчас на льду регулярно проводятся тренировки учеников спортшкол. Свое название комплекс получил благодаря устроенному для местного населения конкурсу.
Скульптура кота Семена, украшающая одну из улиц областного центра, появилась как напоминание владельцам домашних питомцев об их преданности. Причиной для возведения такого памятника стал реальный случай. Жители Мурманска потеряли своего кота во время путешествия в Москву, однако шесть лет спустя кот вернулся домой, пройдя за это время около двух тысяч километров. Мурманчане своими силами собирали средства на установку памятника коту. Итогом стараний горожан стал монумент весом в 120 килограммов, который был торжественно открыт в 2013 году.
Достопримечательностью можно считать и Кольский мост, который имеет рекордную протяженность среди всех автомобильных мостов за Полярным кругом и стал одной из визитных карточек столицы региона. Это сооружение длиной 2,5 километра связывает город с западными районами области. Постройка мостовой конструкции велась в суровых северных условиях. Из-за неровностей в донной части Кольского залива сваи приходилось вбивать на глубину до 70 метров. Кроме того, работы выполняли в период полярной ночи. Но в 2005 году, несмотря на все сложности строительства, мост заработал.
В честь 105-летнего юбилея Мурманска в городе открылся парк «Кольский». Он был создан по предложению горожан на месте площадки в центре Первомайского округа. Сейчас он охватывает пространство размером более 12 тысяч квадратных метров. Парк оснащен пешеходными дорожками, беседками с освещением, качелями с навесами, игровыми площадками с атравматичным покрытием, памп-треком, скамейками с подогревом и USB-зарядками, арт-объектами.