Успехи Мурманской области вошли в "20 главных событий России за 20 лет" по версии ИРИ

Скульптура кота Семена, украшающая одну из улиц областного центра, появилась как напоминание владельцам домашних питомцев об их преданности. Причиной для возведения такого памятника стал реальный случай. Жители Мурманска потеряли своего кота во время путешествия в Москву, однако шесть лет спустя кот вернулся домой, пройдя за это время около двух тысяч километров. Мурманчане своими силами собирали средства на установку памятника коту. Итогом стараний горожан стал монумент весом в 120 килограммов, который был торжественно открыт в 2013 году.