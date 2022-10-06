Три белгородских проекта победили на форуме «ПРОФ-IT»

Второе место в одной из номинаций занял «Культурный регион». Это один из самых просматриваемых сервисов в области и стране. Проект «Цифровой водоканал» тоже занял вторую строчку. Замгубернатора отметил, что он позволит сократить количество аварийных ситуаций и улучшить качество водоснабжения. Подробнее рассказать о нём чиновник пообещал позже.