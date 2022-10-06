Три белгородских проекта победили на форуме «ПРОФ-IT»

«Карта жителя региона» стала лучшей среди инновационных проектов. Внедрить её в Белгородской области планируют в следующем году.
Также регион одержал победу в номинации «Здравоохранения». Речь о доставке льготных лекарств домой. По словам Мирошникова, медицинским сервисам в регионе уделяется особое внимание.
Выиграл регион и в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством». Первое место занял проект интеллектуальной транспортной системы. Над ним работают уже несколько лет.
Второе место в одной из номинаций занял «Культурный регион». Это один из самых просматриваемых сервисов в области и стране. Проект «Цифровой водоканал» тоже занял вторую строчку. Замгубернатора отметил, что он позволит сократить количество аварийных ситуаций и улучшить качество водоснабжения. Подробнее рассказать о нём чиновник пообещал позже.