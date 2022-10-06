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Три белгородских проекта победили на форуме «ПРОФ-IT»

6 октября 14:47
Фото: страница Евгения Мирошникова в ВК
белгородцы побеждают на «ПРОФ-IT»
Белгородские льготники смогут получать скидки и бонусы при оплате картой «МИР». Именно это предлагают создатели проекта «Карта жителя региона». Этот и два других проекта признали победителями всероссийского форума «ПРОФ-IT».

«Карта жителя региона» стала лучшей среди инновационных проектов. Внедрить её в Белгородской области планируют в следующем году.

Также регион одержал победу в номинации «Здравоохранения». Речь о доставке льготных лекарств домой. По словам Мирошникова, медицинским сервисам в регионе уделяется особое внимание.

Выиграл регион и в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством». Первое место занял проект интеллектуальной транспортной системы. Над ним работают уже несколько лет.

Второе место в одной из номинаций занял «Культурный регион». Это один из самых просматриваемых сервисов в области и стране. Проект «Цифровой водоканал» тоже занял вторую строчку. Замгубернатора отметил, что он позволит сократить количество аварийных ситуаций и улучшить качество водоснабжения. Подробнее рассказать о нём чиновник пообещал позже.

 

белгородцы побеждают на «ПРОФ-IT»белгородцы побеждают на «ПРОФ-IT»
белгородцы побеждают на «ПРОФ-IT»
Фото: страница Евгения Мирошникова в ВК
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#Проф-it#Белгородские проекты#Победители#Евгений Мирошников#Наталья Корявых
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