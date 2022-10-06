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Суд завершил конкурсное производство в отношении белгородского застройщика

6 октября 06:25
Фото: Bel.ru
Компания возводила семь домов в таун-парке под Белгородом. Банкротом организацию признали в 2017 году, пишет «Интерфакс».

ООО «Белогорье Инвест-Строй» решили ликвидировать, следует из определения арбитражного суда области. Застройщика, возводившего семь многоквартирных домов в таун-парке под Белгородом, признали банкротом в 2017 году.

В судебном документе указано, что требования кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Другие же требования погасили в полном объёме. Речь идёт о реестре передачи жилых помещений. Туда включили 97 пунктов на общую сумму в 127,9 млн рублей.

Также уточняется, что в реестр требований кредиторов включили требования на 32,3 млн рублей. Известно, что суд привлёк к ответственности по банкротству и экс-директора фирмы Сергея Иваненко. Сумма составила 23,4 млн рублей. Против Иваненко ранее возбудили уголовное дело из-за обманутых дольщиков.

«Белогорье Инвест-Строй» зарегистрировали в 2017 году. Организация занималась строительством жилых и нежилых зданий.

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#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Застройщик#Банкротство#Конкурсное производство#Наталья Корявых
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