Суд завершил конкурсное производство в отношении белгородского застройщика

ООО «Белогорье Инвест-Строй» решили ликвидировать, следует из определения арбитражного суда области. Застройщика, возводившего семь многоквартирных домов в таун-парке под Белгородом, признали банкротом в 2017 году.
В судебном документе указано, что требования кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Другие же требования погасили в полном объёме. Речь идёт о реестре передачи жилых помещений. Туда включили 97 пунктов на общую сумму в 127,9 млн рублей.
Также уточняется, что в реестр требований кредиторов включили требования на 32,3 млн рублей. Известно, что суд привлёк к ответственности по банкротству и экс-директора фирмы Сергея Иваненко. Сумма составила 23,4 млн рублей. Против Иваненко ранее возбудили уголовное дело из-за обманутых дольщиков.
«Белогорье Инвест-Строй» зарегистрировали в 2017 году. Организация занималась строительством жилых и нежилых зданий.