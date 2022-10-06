Суд завершил конкурсное производство в отношении белгородского застройщика

В судебном документе указано, что требования кредиторов, не удовлетворённые по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Другие же требования погасили в полном объёме. Речь идёт о реестре передачи жилых помещений. Туда включили 97 пунктов на общую сумму в 127,9 млн рублей.