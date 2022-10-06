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Стас Михайлов и Елена Ваенга поздравили белгородских учителей

6 октября 07:25
Фото: правительство Белгородской области
Артисты выступили на арене в Белгороде в честь Дня учителя. На празднике преподавателям региона передали награды, отметили и ветеранов труда. О том, как прошло мероприятие, рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

5 октября преподавателей Белгородской области масштабно поздравили с Днём учителя. На митинг-концерт в «Белгород-Арену» приехали 8 тыс. педагогов со всего региона.

На мероприятии учителя почтили память погибших при стрельбе в школе в Ижевске минутой молчания. После этого состоялась церемония награждения.

Нагрудный знак «За верность профессии» вручили учителю старооскольского лицея № 3 Раисе Пашковой. Ещё 23 преподавателя стали «Почётными работниками сферы образования РФ», а пятеро — «Заслуженными учителями Белгородской области». Двое педагогов отмечены нагрудными знаками «Молодость и профессионализм».

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Отметили и семерых преподавателей, которые работают в Белгородской области по программе «Земский учитель». Учителя приехали в регион из Татарстана, Воронежской, Курской, Тульской областей.

Цветы вручили 200 ветеранам педагогического труда. Династии учителей Модлиных передали сертификат на съёмки документального фильма о них.

Для преподавателей региона выступили Стас Михайлов и Елена Ваенга. Певица начала концерт с песни «С чего начинается Родина».

 

Фото: Анна Иванникова / vk.com/ivannikova_ann
Фото: Анна Иванникова / vk.com/ivannikova_ann
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