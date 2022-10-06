Стас Михайлов и Елена Ваенга поздравили белгородских учителей

5 октября преподавателей Белгородской области масштабно поздравили с Днём учителя. На митинг-концерт в «Белгород-Арену» приехали 8 тыс. педагогов со всего региона.
На мероприятии учителя почтили память погибших при стрельбе в школе в Ижевске минутой молчания. После этого состоялась церемония награждения.
Нагрудный знак «За верность профессии» вручили учителю старооскольского лицея № 3 Раисе Пашковой. Ещё 23 преподавателя стали «Почётными работниками сферы образования РФ», а пятеро — «Заслуженными учителями Белгородской области». Двое педагогов отмечены нагрудными знаками «Молодость и профессионализм».
Отметили и семерых преподавателей, которые работают в Белгородской области по программе «Земский учитель». Учителя приехали в регион из Татарстана, Воронежской, Курской, Тульской областей.
Цветы вручили 200 ветеранам педагогического труда. Династии учителей Модлиных передали сертификат на съёмки документального фильма о них.
Для преподавателей региона выступили Стас Михайлов и Елена Ваенга. Певица начала концерт с песни «С чего начинается Родина».