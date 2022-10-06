Стас Михайлов и Елена Ваенга поздравили белгородских учителей

Артисты выступили на арене в Белгороде в честь Дня учителя. На празднике преподавателям региона передали награды, отметили и ветеранов труда. О том, как прошло мероприятие, рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

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