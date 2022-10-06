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Стало известно, кто займётся ремонтом перекрёстка Губкина — Шаландина в Белгороде

6 октября 08:30
Фото: 1MI
Заказчиком выступает управление капитального строительства горадминистрации. Работы должны завершить до 31 октября, следует из данных сайта госзакупок.

Ремонт перекрёстка Губкина — Шаландина сделает «Техстроймонтаж». Заказчик — УКС при администрации Белгорода. Работы должны завершить до 31 октября.

Согласно техническому заданию, от подрядчика требуется провести подготовительные работы, установить бортовые камни, уложить асфальтобетонное покрытие и тротуары. Также исполнитель должен установить турникетное ограждение, дорожные знаки, нанести разметку, сделать озеленение и установить светофор.

Ремонт обойдётся в 4,08 млн рублей. ООО «Техстроймонтаж» зарегистрировано в Белгороде в 2019 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. 

 

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#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Ремонт перекрёстка Губкина - Шаландина#Госзакупки#Наталья Корявых
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