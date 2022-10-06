Стало известно, кто займётся ремонтом перекрёстка Губкина — Шаландина в Белгороде

Ремонт перекрёстка Губкина — Шаландина сделает «Техстроймонтаж». Заказчик — УКС при администрации Белгорода. Работы должны завершить до 31 октября.
Согласно техническому заданию, от подрядчика требуется провести подготовительные работы, установить бортовые камни, уложить асфальтобетонное покрытие и тротуары. Также исполнитель должен установить турникетное ограждение, дорожные знаки, нанести разметку, сделать озеленение и установить светофор.
Ремонт обойдётся в 4,08 млн рублей. ООО «Техстроймонтаж» зарегистрировано в Белгороде в 2019 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.