После публикации указа президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года соответствующие мероприятия стартовали по всей стране. Белгород не стал исключением — местные жители, подпадающие под частичную мобилизацию, начали получать повестки, первые резервисты уже отправились на учения.
Многих жителей Белгорода интересует вопрос — когда завершится первая волна мобилизации в их регионе? Однако такие данные в местных военкоматах и в правительстве области не предоставляют. Все, что известно, — это общее количество резервистов, которых планируется призвать по всей России в 2022 году: 300 000 человек. Такие цифры озвучил президент России и позднее подтвердил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в его распоряжении есть конкретные цифры — число призывников, которых планируется набрать в регионе, однако раскрывать он их отказался. Глава региона сослался на то, что он публичный человек, и любая информация, которой он делится, может «нанести ущерб». Губернатор подчеркнул: каждый должен понимать, что говорить можно, а что нельзя, и добавил, что все данные Министерства обороны должны оставаться закрытыми.
Впрочем, в некоторых регионах России такая информация остается открытой и озвучивается. К примеру, в Курской области будет мобилизовано максимум 3 000 человек — это официальные данные.
28 сентября губернатор Белгородской области заявил, что число призывников в рамках частичной мобилизации планируется сократить. Он отметил, что осталось призывать около 120 человек, и все, кому пришли повестки, будут соответствующим образом проинформированы военкоматами, а сами повестки — аннулированы.
Исходя из заявления главы региона, можно предположить, что призывники в Белгороде и в других населенных пунктах области уже набраны в достаточном количестве. Соответственно, есть основания ожидать, что в скором времени будет объявлено о завершении первой волны частичной мобилизации, как это уже сделали в Якутии и в Крыму.
Следует напомнить, что в приоритетном порядке по частичной мобилизации призываются младшие и старшие офицеры с боевым опытом, рядовые и сержанты, находящиеся в запасе, а также те, у кого есть актуальные военно-учетные специальности.