Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в его распоряжении есть конкретные цифры — число призывников, которых планируется набрать в регионе, однако раскрывать он их отказался. Глава региона сослался на то, что он публичный человек, и любая информация, которой он делится, может «нанести ущерб». Губернатор подчеркнул: каждый должен понимать, что говорить можно, а что нельзя, и добавил, что все данные Министерства обороны должны оставаться закрытыми.