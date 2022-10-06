Средний чек белгородцев при оплате картой в Сети вырос почти на треть

Каждый день в первом полугодии 2022 года белгородцы совершали почти 2 млн операций по банковским картам. В основном они оплачивали товары и услуги, переводили деньги.
С января по июнь жители региона картами оплатили товары и услуги на общую сумму около 181 млрд рублей. Средний чек по таким операциям составил 650 рублей.
Белгородцы стали чаще покупать товары в Сети. В первом полугодии жители региона совершили на 15% покупок больше, чем было в аналогичный период 2021-го. Средний чек увеличился на 32%.
Вместе с тем белгородцы продолжают реже снимать наличные деньги. В сравнении с первым полугодием 2021 года число таких операций уменьшилось на 11%. В среднем белгородцы за один раз снимали с карты около 12 тыс. рублей.
Всего на начало июля текущего года в регионе выпустили около 3,5 млн банковских карт, что на 20% больше, чем было на ту же дату годом ранее. На белгородца в среднем приходится 2–3 карты.