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Средний чек белгородцев при оплате картой в Сети вырос почти на треть

6 октября 08:03
Фото: 1MI
За полгода белгородцы оплатили товары и услуги картами на общую сумму около 181 млрд рублей. Средний чек составил 650 рублей. Примечательно, что жители региона стали чаще оплачивать покупки в Сети, а также реже снимать наличные, сообщили в региональном отделении Банка России.

Каждый день в первом полугодии 2022 года белгородцы совершали почти 2 млн операций по банковским картам. В основном они оплачивали товары и услуги, переводили деньги.

С января по июнь жители региона картами оплатили товары и услуги на общую сумму около 181 млрд рублей. Средний чек по таким операциям составил 650 рублей.

Белгородцы стали чаще покупать товары в Сети. В первом полугодии жители региона совершили на 15% покупок больше, чем было в аналогичный период 2021-го. Средний чек увеличился на 32%.

Вместе с тем белгородцы продолжают реже снимать наличные деньги. В сравнении с первым полугодием 2021 года число таких операций уменьшилось на 11%. В среднем белгородцы за один раз снимали с карты около 12 тыс. рублей.

Всего на начало июля текущего года в регионе выпустили около 3,5 млн банковских карт, что на 20% больше, чем было на ту же дату годом ранее. На белгородца в среднем приходится 2–3 карты.

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#Экономика#Белгородская область#Банковские карты#Наличные#Центробанк#Инна Рогова
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