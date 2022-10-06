С начала СВО белгородцы начали избавляться от коммерческой недвижимости

Согласно данным одного из крупных агрегаторов объявлений, с начала года жители Белгородской области стали больше выставлять на продажу объекты коммерческой недвижимости. Так, в Белгороде в декабре 2021 года таких объявлений было 308. Уже в мае их число увеличилось до 331, а в августе — до 335. По данным на сентябрь, в продаже находятся 352 объекта коммерческой недвижимости.
Избавляются от имущества и в Старом Осколе. В последний месяц прошлого года количество объявлений о продаже составляло 78. В январе 2022 года их число сократилось. Незначительный рост произошёл в феврале. А уже в сентябре продать пытаются 80 объектов.
Что касается других городов Белгородской области, в декабре 2021 года жители региона разместили 190 объявлений о продаже. В феврале 2022 года цифра составила 219, в июне — 239, а в сентябре — 296.
Появилось на рынке и больше объявлений об аренде коммерческой недвижимости. В декабре 2021 года в Белгороде была 101 позиция. В июле — 155, а в сентябре — 145. Стало больше арендодателей и в Старом Осколе — свои помещения в декабре прошлого года предлагали 14 раз, а в апреле уже 41. Пик пришёлся на июнь — 59 объявлений, а в сентябре количество немного снизилось — до 42.
Рост объявлений по аренде заметен и по другим городам Белгородской области. В декабре их было 24, в феврале — 19, июле — 38, а в сентябре количество составило 39.
Напомним, среди крупных лотов по продаже коммерческой недвижимости в Белгородской области можно отметить владения семьи Фуглаевых. В октябре 2021 года они продавали 62 объекта.
Кроме этого, семья активно сдаёт помещения в аренду. К примеру, в июле текущего года городское управление образования заключило договор аренды с бизнесменами Людмилой и Иваном Фуглаевыми. Ведомство арендовало часть нежилого здания за 251 тыс. рублей в месяц.