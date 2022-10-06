С начала СВО белгородцы начали избавляться от коммерческой недвижимости

Появилось на рынке и больше объявлений об аренде коммерческой недвижимости. В декабре 2021 года в Белгороде была 101 позиция. В июле — 155, а в сентябре — 145. Стало больше арендодателей и в Старом Осколе — свои помещения в декабре прошлого года предлагали 14 раз, а в апреле уже 41. Пик пришёлся на июнь — 59 объявлений, а в сентябре количество немного снизилось — до 42.