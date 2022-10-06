«Росгосстрах»: первый год второго века

«В это непростое для всех время не до больших торжеств, — подчеркивает Максим Шепелев. — Но нам есть чем гордиться и есть кого отметить и поблагодарить в День рождения компании за серьезный вклад в наше общее дело и в развитие страховой отрасли. Уверен, страница истории „Росгосстраха“, которую мы сегодня перелистываем, является достойным продолжением летописи наших предшественников. Я благодарен каждому, кто ежедневно своим трудом поддерживает изменения к лучшему, помогая компании становиться надежнее и удобнее для клиента. Особое почтение страховым агентам, которые несут культуру страхования в каждый уголок нашей страны. И конечно, огромная благодарность нашим ветеранам, для которых „Росгосстрах“ — это практически вся жизнь. Ведь наша компания — это яркий пример силы, стойкости и взаимопомощи в любые времена».