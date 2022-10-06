Пытавшегося украсть у пенсионерки 1 млн рублей полицейского нашли по чеку от лома

На следующий день полицейский купил лом-гвоздодёр, вскрыл им входную дверь и вошёл в квартиру пенсионерки. Денег он там не нашёл, так как оскольчанка переместила их в другое место. Вместе с тем правоохранитель забыл в квартире чек от покупки лома-гвоздодёра, по которому и удалось найти подозреваемого.