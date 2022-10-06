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Пытавшегося украсть у пенсионерки 1 млн рублей полицейского нашли по чеку от лома

6 октября 08:26
Фото: 1MI
Правоохранитель знал, что в квартире пенсионерки хранится крупная сумма. Он купил лом-гвоздодёр, вскрыл входную дверь в жильё пожилой женщины, но денег там не нашёл. Вдобавок мужчина забыл чек на покупку лома: именно по чеку удалось найти подозреваемого, сообщили в прокуратуре.

В марте 2022 года полицейский в составе следственно-оперативной группы участвовал в осмотре квартиры потерпевшей пенсионерки в Старом Осколе. Тогда же он узнал, что у пожилой женщины есть 1 млн рублей.

На следующий день полицейский купил лом-гвоздодёр, вскрыл им входную дверь и вошёл в квартиру пенсионерки. Денег он там не нашёл, так как оскольчанка переместила их в другое место. Вместе с тем правоохранитель забыл в квартире чек от покупки лома-гвоздодёра, по которому и удалось найти подозреваемого.

Против теперь уже бывшего полицейского возбудили уголовное дело за покушение на кражу с незаконным проникновением в чужое жилище, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Старооскольский городской суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.

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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Полицейский#Пенсионерка#Кража
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