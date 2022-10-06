Пытавшегося украсть у пенсионерки 1 млн рублей полицейского нашли по чеку от лома

В марте 2022 года полицейский в составе следственно-оперативной группы участвовал в осмотре квартиры потерпевшей пенсионерки в Старом Осколе. Тогда же он узнал, что у пожилой женщины есть 1 млн рублей.
На следующий день полицейский купил лом-гвоздодёр, вскрыл им входную дверь и вошёл в квартиру пенсионерки. Денег он там не нашёл, так как оскольчанка переместила их в другое место. Вместе с тем правоохранитель забыл в квартире чек от покупки лома-гвоздодёра, по которому и удалось найти подозреваемого.
Против теперь уже бывшего полицейского возбудили уголовное дело за покушение на кражу с незаконным проникновением в чужое жилище, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Старооскольский городской суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.