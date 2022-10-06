Прибыль и коррупция: что известно о работе Фонда ЖКХ Белгородской области

И замыкает пятёрку лидеров компания «Содружество». С организацией заключили 31 договор на 114 млн рублей. Компания работает в Белгороде с 2018 года. Отрасль — оптовая торговля неспециализированными пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями. Примечательно, что такой вид деятельности, как «строительство жилых и нежилых зданий», у компании указан как возможный. А за последние два года кроме Фонда содействия реформированию ЖКХ фирма ни с кем договоры больше не заключала.