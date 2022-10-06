Прибыль и коррупция: что известно о работе Фонда ЖКХ Белгородской области

Об обысках в белгородских компаниях в сфере ЖКХ рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Журналистам «Бел.Ру» стало известно, что в коррупционных схемах были задействованы сотрудники Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, а также предприниматели. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Следственные органы пока не раскрывают подробности уголовного дела и его конкретных фигурантов. «Бел.Ру» решило проанализировать деятельность фонда за последнее время и рассказать, какие контракты и с кем заключала организация.
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», исполняющей обязанности исполнительного директора со 2 сентября 2021 года числится Татьяна Шевченко. В качестве заказчика в 2022 году Фонд участвовал в 729 процедурах госзакупок. По итогам было заключено 618 контрактов на общую сумму 5,7 млрд рублей.
Среди последних заказов Фонда: капремонт двух многоквартирных домов в Шебекино (максимальная цена 5,6 млн рублей и 4,3 млн рублей) и двух домов в Красной Яруге (максимальная цена 11 млн рублей и 4,5 млн рублей), а также капремонт общего имущества многоквартирных домов в Белгороде (3,9 млн рублей и 15,8 млн рублей).
Чаще всего в текущем году Фонд заключал контракты с компанией «Импекс» — 47 договоров на 354 млн рублей. Предприятие работает в Белгороде с 2014 года и занимается строительными специализированными работами. Руководитель и бенефициар — Вячеслав Ожерельев. В 2021 году чистая прибыль компании составила 4,3 млн рублей.
Ещё 41 контракт был заключён с фирмой «БСО». Общая сумма составила 413 млн рублей. Предприятие зарегистрировано в Белгороде в 2013 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Алексей Титенко. За 2021 год компания получила чистую прибыль в размере 2,3 млн рублей.
На третьем месте среди поставщиков услуг организация «Кирано». Между Фондом и компанией было заключено 34 договора на 228 млн рублей. Компания зарегистрирована в Пензе и работает с 2019 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Роланди Ломидзе (Грузия). Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 297 тысяч рублей.
Ещё 31 контракт Фонд заключил с предприятием «Развитие». Общая сумма составила 155 млн рублей. Организация работает в Белгороде с 2020 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Светлана Завгороднева. По итогам 2021 года предприятие отчиталось о чистой прибыли в размере 3,7 млн рублей.
И замыкает пятёрку лидеров компания «Содружество». С организацией заключили 31 договор на 114 млн рублей. Компания работает в Белгороде с 2018 года. Отрасль — оптовая торговля неспециализированными пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями. Примечательно, что такой вид деятельности, как «строительство жилых и нежилых зданий», у компании указан как возможный. А за последние два года кроме Фонда содействия реформированию ЖКХ фирма ни с кем договоры больше не заключала.
Руководитель и бенефициар компании «Содружество» — Александр Кравцов. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 279 тысяч рублей.
Что касается бухгалтерской отчётности, в июне 2022 года аудиторская фирма проверила бухгалтерский баланс Фонда, пояснение к документу и отчёт о целевом использовании средств.
В заключении эксперты указали, что годовая отчётность достоверно отражает финансовое положение Фонда, а также его финансовые результаты за год. Всего по итогам 2021 года чистая прибыль Фонда составила 38,9 млн рублей.
В свою очередь аналитики «СПАРК-Интерфакс» отметили, что чистая норма прибыли Фонда повысилась на 1023,58%. Также прослеживается увеличение выручки на 54,6%. А коммерческие и управленческие расходы к выручке характеризовались падением на 36%.
Что касается собственного оборотного капитала, прослеживается его увеличение на 96,74%. Также аналитики отметили уменьшение периода погашения дебиторской задолженности на 38,63%.
При этом оборотные активы показывают рост на 45,39%. Также наблюдается увеличение коэффициента быстрой ликвидности на 39,85%.
То есть в целом финансовые показатели Фонда демонстрируют явно позитивную динамику. Но насколько коррупционные схемы ударили по стабильности организации, можно будет судить только после проведения расследования правоохранителями и предъявления обвинений.