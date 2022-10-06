Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Белгородом продают торговый центр с «Перекрёстком» и «Потапычем»

6 октября 05:54
Фото: Авито
Здание расположено в Строителе. Объявление появилось на «Авито».

В Строителе продают торговый центр. Здание находится на улице 5 Августа, 11. Общая площадь центра составляет 2500 кв. м. ТЦ был введён в эксплуатацию в 2018 году.

В торговом центре помещение арендует супермаркет «Перекрёсток», пиццерия «Потапыч», аптека, салон цветов и оптики, магазины одежды и обуви и т. д.

Автор объявления отмечает, что торговый центр приносит стабильный доход, договоры аренды заключены на долгий срок.

Стоимость торгового центра оценили в 180 млн рублей.

Фото: Авито

Напомним, что недавно появилось объявление о продаже помещения «Европы», «Эльдорадо» и DNS в Белгороде. О причинах продажи неизвестно.

Читайте также:
Белгородцам дают тепло и предлагают укрываться в торговых центрахВ торговых центрах Шебекино людей не пускают в туалетыВ Белгороде продают помещения «Европы», «Эльдорадо» и DNS в ТЦ за 430 млн рублей
#Общество#Белгородская область#Торговый центр#Объявление#Алина Харина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18