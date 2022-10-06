Под Белгородом продают торговый центр с «Перекрёстком» и «Потапычем»

В Строителе продают торговый центр. Здание находится на улице 5 Августа, 11. Общая площадь центра составляет 2500 кв. м. ТЦ был введён в эксплуатацию в 2018 году.
В торговом центре помещение арендует супермаркет «Перекрёсток», пиццерия «Потапыч», аптека, салон цветов и оптики, магазины одежды и обуви и т. д.
Автор объявления отмечает, что торговый центр приносит стабильный доход, договоры аренды заключены на долгий срок.
Стоимость торгового центра оценили в 180 млн рублей.
Напомним, что недавно появилось объявление о продаже помещения «Европы», «Эльдорадо» и DNS в Белгороде. О причинах продажи неизвестно.