Perspectum Awards продлевает дедлайн на неделю

Второй сезон Perspectum Awards близится к завершению — осталось семь дней, чтобы выбрать номинации и оформить заявки! Традиционно конкурс определит лучшие агентства федерального и регионального уровня, которые креативно решают бизнес-задачи в маркетинге. К участию принимаются кейсы, реализованные в период с января 2021 года по сентябрь 2022 года.