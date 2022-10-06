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Perspectum Awards продлевает дедлайн на неделю

6 октября 13:01
Стать участником конкурса маркетинговых услуг смогут все — теперь Perspectum Awards принимает заявки до 7 октября включительно, после чего жюри приступит к оценке лучших проектов.

Второй сезон Perspectum Awards близится к завершению — осталось семь дней, чтобы выбрать номинации и оформить заявки! Традиционно конкурс определит лучшие агентства федерального и регионального уровня, которые креативно решают бизнес-задачи в маркетинге. К участию принимаются кейсы, реализованные в период с января 2021 года по сентябрь 2022 года.

В этом году на Perspectum Awards действуют 26 номинаций, которые охватывают всю индустрию маркетинговых сервисов: продвижение мероприятий, Public Relations, BTL, digital, социально-ориентированные коммуникации и другие.

Победа в Perspectum Awards — это стимул для развития и признание среди партнеров и клиентов. А поддержка глобального делового сообщества и профессиональное жюри делают награду конкурса одной из главных наград за эффективные маркетинговые практики.

Успейте отправить кейсы до 7 октября: https://perspectum.ru

Обращаем внимание, что прием работ прекратится в 19:00. Как заполнить заявку и получить скидку — в FAQ: https://perspectum.ru/faq/.

#Ольга Земскова
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