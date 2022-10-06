Орловская область выполнила план по частичной мобилизации

Как пишет издание со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова, в регионе будут ждать указаний МО РФ. Их пока не поступало. Орловцам, которые получили повестки, всё равно нужно прийти в военкомат для уточнения данных. После этого их отпустят домой.