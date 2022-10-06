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Орловская область выполнила план по частичной мобилизации

6 октября 08:44
Фото: 1MI
Набор военнослужащих в регионе приостановлен. Он продолжится, когда соответствующие указания поступят от МО РФ, сообщает «Орелtimes».

Орловская область выполнила план по частичной мобилизации. Набор военнослужащих приостановлен, пока Минобороны не обозначит новые задачи.

Как пишет издание со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова, в регионе будут ждать указаний МО РФ. Их пока не поступало. Орловцам, которые получили повестки, всё равно нужно прийти в военкомат для уточнения данных. После этого их отпустят домой.

Также Клычков заявил, что 7 октября собирается посетить пункт военной подготовки, где находятся орловские мобилизованные. Результатами встречи он обещает поделиться с жителями региона.

Напомним, по состоянию на 28 сентября частичная мобилизация в Белгородской области не завершилась. На тот момент оставалось набрать 120 человек. 

 

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