Орловская область выполнила план по частичной мобилизации. Набор военнослужащих приостановлен, пока Минобороны не обозначит новые задачи.
Как пишет издание со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова, в регионе будут ждать указаний МО РФ. Их пока не поступало. Орловцам, которые получили повестки, всё равно нужно прийти в военкомат для уточнения данных. После этого их отпустят домой.
Также Клычков заявил, что 7 октября собирается посетить пункт военной подготовки, где находятся орловские мобилизованные. Результатами встречи он обещает поделиться с жителями региона.
Напомним, по состоянию на 28 сентября частичная мобилизация в Белгородской области не завершилась. На тот момент оставалось набрать 120 человек.