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Оператор перевозок объяснил отсутствие автобусов на маршруте № 229 в Белгороде

6 октября 11:54
Фото: 1MI
Белгородцы пожаловались на несоблюдение расписания автобусов по маршруту № 229, особенно в вечернее время. Причину объяснил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий.

Жалоба на маршрут № 229 появилась в сообществе «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» в соцсети. Как отметил пассажир, автобусы по заявленному расписанию не курсируют. Особенно в вечернее время.

На жалобу отреагировал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий. Он отметил, что в настоящее время два автобуса по указанному маршруту не работают, потому что нет водителей.

При этом перевозчик, компания «Автомиг», принимает меры по урегулированию данной ситуации.

Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Автомиг» работает в Белгородском районе с 2017 года. Фирма занимается арендой и лизингом прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств. Руководитель — Олег Разманов, бенефициар — Людмила Гайдарова. По итогам 2021 года убыток предприятия составил 10 млн рублей.  

Напомним, ранее белгородка пожаловалась на плохое техсостояние автобусов на маршруте № 229. Женщина отметила, что автобусы старые, ржавые, с тормозными колодками, имитирующими крик охрипшего динозавра, с отваливающимися сиденьями и примотанными скотчем поручнями.

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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Автобус#Расписание#Организатор пассажирских перевозок
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