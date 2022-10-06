Оператор перевозок объяснил отсутствие автобусов на маршруте № 229 в Белгороде

Жалоба на маршрут № 229 появилась в сообществе «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» в соцсети. Как отметил пассажир, автобусы по заявленному расписанию не курсируют. Особенно в вечернее время.
На жалобу отреагировал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий. Он отметил, что в настоящее время два автобуса по указанному маршруту не работают, потому что нет водителей.
При этом перевозчик, компания «Автомиг», принимает меры по урегулированию данной ситуации.
Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Автомиг» работает в Белгородском районе с 2017 года. Фирма занимается арендой и лизингом прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств. Руководитель — Олег Разманов, бенефициар — Людмила Гайдарова. По итогам 2021 года убыток предприятия составил 10 млн рублей.
Напомним, ранее белгородка пожаловалась на плохое техсостояние автобусов на маршруте № 229. Женщина отметила, что автобусы старые, ржавые, с тормозными колодками, имитирующими крик охрипшего динозавра, с отваливающимися сиденьями и примотанными скотчем поручнями.