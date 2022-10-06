Приобретать вибропогружатель как часть основных производственных средств такому предприятию максимально не выгодно. Мало того, что приобретение такой установки потребует серьезных вложений, ситуацию усугубляет тот факт, что дорогостоящее оборудование в дальнейшем скорее всего будет простаивать, а его сервисное обслуживание и складирование тоже потребует финансовых затрат. Плюс придется решать и кадровый вопрос, поскольку для обслуживания и работы с вибропогружателями любой модификации требуется обученный персонал. Что же делать производственникам в такой ситуации?