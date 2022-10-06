Такие работы зачастую носят разовый характер, что заставляет подрядные организации в определенный момент решать вопрос приобретения необходимой техники для выполнения взятых на себя обязательств.
Тут же возникает проблема — как организовать работу на выгодных условиях, поскольку покупка оборудования для разового применения значительно увеличивает бюджет производственного задания и может поставить под вопрос экономическую целесообразность всего бизнеса. Например, компании производителю работ необходим вибропогружатель с боковым захватом. Этого требует поставленные задачи, а такого типа вибропогружатели имеют дополнительные функциональные преимущества, которые позволяют использовать данное оборудование в ограниченной среде, куда невозможно подогнать стреловой кран.
Приобретать вибропогружатель как часть основных производственных средств такому предприятию максимально не выгодно. Мало того, что приобретение такой установки потребует серьезных вложений, ситуацию усугубляет тот факт, что дорогостоящее оборудование в дальнейшем скорее всего будет простаивать, а его сервисное обслуживание и складирование тоже потребует финансовых затрат. Плюс придется решать и кадровый вопрос, поскольку для обслуживания и работы с вибропогружателями любой модификации требуется обученный персонал. Что же делать производственникам в такой ситуации?
Самым эффективным способом решения проблемы, особенно не в простых нынешних экономических обстоятельствах, становится использование необходимого оборудования по договору аренды. Производственным и эксплуатационным компаниям нужно найти поставщика, который готов предоставить вибропогружатели напрокат. Поэтому если вам требуется краткосрочная или даже длительная аренда вибропогружателя OVR 70 SG, относящегося к уже упомянутым вибрационным установкам с боковым захватом, то такую услугу в настоящий момент вам предоставят, причем на реально самых выгодных условиях.
И здесь важны не только особенные технические характеристики представленного оборудования, но и расширенные функциональные возможности вибропогружателя, способного не только вести работы по погружению свай, но и осуществлять извлечение уже установленных профилей с гарантией безопасности и сохранения их качества при наличии негабаритной строительной техники. Боковой захват позволяет использовать вибропогружатель в условиях плотной городской застройки, поскольку любой профиль может захватываться не только сверху, а главным образом посередине и снизу.
При этом аренда оборудования освобождает эксплуатационную компанию от приглашения дополнительных сотрудников и организации технического обслуживания, поскольку весь сервис и управление установкой осуществляет персонал поставщика. Подробнее узнать об условиях договора аренды можно у специалистов на сайте компании «ВИБРОДРИЛЛ ТЕХНОЛОГИЯ».
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