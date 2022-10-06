На улице Щорса в Белгороде отключились светофоры

На улице Щорса от «Белгород-Арены» до Костюкова не работают светофоры. На участке дороги стоят регулировщики.
Также на перекрёстке Щорса — Костюкова затруднено движение. Трудности с проездом появились из-за аварии.
В Сети появилось видео, где видно, как на пересечении улиц автобус врезался в легковушку. Машина в тот момент поворачивала.
В мэрии Белгорода сообщили, что 6 октября будут менять электрокабель на светофорах в районе Щорса и улицы 5 Августа, поэтому могут возникнуть перебои в их работе в течение дня.