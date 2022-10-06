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На улице Щорса в Белгороде отключились светофоры

6 октября 06:51
Фото: Bel.ru
Они не работают на участке от «Белгород-Арены» до улицы Костюкова. На перекрёстке Щорса — Костюкова затруднено движение из-за ДТП.

На улице Щорса от «Белгород-Арены» до Костюкова не работают светофоры. На участке дороги стоят регулировщики.

Также на перекрёстке Щорса — Костюкова затруднено движение. Трудности с проездом появились из-за аварии.

В Сети появилось видео, где видно, как на пересечении улиц автобус врезался в легковушку. Машина в тот момент поворачивала.

В мэрии Белгорода сообщили, что 6 октября будут менять электрокабель на светофорах в районе Щорса и улицы 5 Августа, поэтому могут возникнуть перебои в их работе в течение дня.

 

 

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#Новости Белгорода#Происшествия#Белгород#Щорса#Авария на Щорса#Не работают светофоры#Наталья Корявых
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